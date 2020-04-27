***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2020 16:07
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11.Madde uyarınca Sn. Murat KEDİCİ Şirketimize Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840348
BIST
16:10101.255
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.496,50
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:106,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:107,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5875
En Düşük
7,5263
16:10386,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 386,74
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.723.684
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.349.397
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.044.363
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.627.469
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|110.898
|% -7,07
|
|THYAO
|10,79
|1.081.313.895
|% 5,06
|
|GARAN
|8,37
|891.460.501
|% 3,08
|
|ASELS
|27,50
|653.547.329
|% 3,07
|
|ECILC
|5,03
|417.010.621
|% 4,36
|
|MGROS
|29,38
|382.217.995
|% 2,30
|
|GARAN
|8,37
|891.460.501
|% 3,08
|
|THYAO
|10,79
|1.081.313.895
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,08
|106.631.598
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,10
|198.725.578
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,26
|307.723.341
|% 5,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6605
|8,7039
|% 1,02
|
|Frank
|7,1494
|7,1924
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-8,88
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,30
|
|Tam
|2.543
|2.598
|-5,20
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,70
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,23
|23,23
|-1,58
|