***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 18:35
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 27.10.2020 tarihli toplantısında kalıp imalatı alanında faaliyet gösterecek, sermayesinin tamamı şirketimize ait olmak üzere bir şirketin kurulmasına, kuruluş aşamasındaki süreçlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884484
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1320
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 7,21
|Açılış
|: 501,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1698
|8,1784
|% 1,18
|
|Euro
|9,6729
|9,6842
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,6374
|10,6908
|% 1,34
|
|Frank
|8,9714
|9,0254
|% 1,16
|
|Riyal
|2,1709
|2,1818
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|7,44
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|0,12
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|0,80
|