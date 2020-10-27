***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 27.10.2020 tarihli toplantısında kalıp imalatı alanında faaliyet gösterecek, sermayesinin tamamı şirketimize ait olmak üzere bir şirketin kurulmasına, kuruluş aşamasındaki süreçlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884484BIST