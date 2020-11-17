***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOstim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 17.11.2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1.Ostim Kalıpçılık Yatırım Anonim Şirketi unvanı ile Cevat Dündar Caddesi numara 72 Ostim,Yenimahalle/ANKARA adresinde tamamı şirketimize ait Kalıpçılık İmalatı alanında faaliyet gösterecek olan bir anonim şirket kurulmasına,2.Şirket sermayesinin her biri 1 TL. nominal değerinde 1.000.000 adet pay karşılığında 1.000.000 TL. olmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888911BIST