***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 17:11
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu 17.11.2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1.Ostim Kalıpçılık Yatırım Anonim Şirketi unvanı ile Cevat Dündar Caddesi numara 72 Ostim,
Yenimahalle/ANKARA adresinde tamamı şirketimize ait Kalıpçılık İmalatı alanında faaliyet gösterecek olan bir anonim şirket kurulmasına,
2.Şirket sermayesinin her biri 1 TL. nominal değerinde 1.000.000 adet pay karşılığında 1.000.000 TL. olmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888911
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05466,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 466,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6854
|7,6892
|% -0,23
|
|Euro
|9,1177
|9,1294
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,1568
|10,2078
|% 0,13
|
|Frank
|8,4093
|8,4599
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0444
|2,0546
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-2,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
-
17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR