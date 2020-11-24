***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 13:24
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.11.2020 tarihinde tescil edilen, bağlı ortaklığımız Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.'nin kuruluşu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.11.2020 tarih ve 10209 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889729
BIST
16:101.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:107,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0862
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:109,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1364
|Açılış
|: 9,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:10463,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,31
|Açılış
|: 463,32
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:10
|EGEEN
|1.712,70
|290.840.936
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|250.848.549
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|98.649.882
|% 9,99
|
|AVGYO
|4,19
|50.712.847
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,07
|4.020.415.086
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|2.725.123.523
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,97
|1.879.951.684
|% 1,02
|
|GUBRF
|46,60
|1.604.289.186
|% -7,26
|
|THYAO
|11,87
|1.331.427.903
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,09
|2.725.123.523
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,97
|1.879.951.684
|% 1,02
|
|GARAN
|9,07
|4.020.415.086
|% 0,00
|
|TSKB
|2,56
|875.590.027
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,51
|478.733.658
|% 2,03
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9703
|7,9735
|% 1,09
|
|Euro
|9,4657
|9,4744
|% 1,46
|
|Sterlin
|10,5769
|10,6299
|% 0,99
|
|Frank
|8,6835
|8,7358
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1161
|2,1267
|% 0,92
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,50
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-79,00
|
|Tam
|3.073
|3.153
|-82,52
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|-39,92
|
|Çeyrek
|745
|763
|-19,96
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,58
|46,58
|0,54
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 58 kaybederek (% -0.25 ) 1, 457
-
16:25XU100
Endeks 1, 315 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 28, 424.00 milyon TL de
-
16:25ADEL
Yüzde 6.61 oranında artışla 21.62 lira fiyatla işlem gören hissede 856, 681 adet işlem
-
16:24PARSN
Yüzde 4.50 oranında artışla 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 056 adet işlem
-
16:21MTRYO
Yüzde 6.59 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 816, 674 adet işlem