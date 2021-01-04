***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 17:58
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere 14.12.2020 – 14.12.2023 tarihleri arasında geçerli ve toplam 3.189.641 TL'lik sabit yatırım tutarı ile 5 personel istihdamını içeren 04.01.2021 tarih ve 518782 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
Yatırım Teşvik Belgesinin kapsamı
- KDV İstisnası,
- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- Faiz Desteği,
- Vergi İndirimi (%70), Yatırıma Katkı Oranı (%30),
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl)
şeklindedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896790
BIST
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
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|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:007,4179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
18:009,1130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0383
|Açılış
|: 9,0600
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
18:00463,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 10,14
|Açılış
|: 462,93
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,10
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SEKFK
|7,04
|33.229.833
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.164.059
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.710.865
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.848.936.383
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.555.185
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.262.729.963
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.848.936.383
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.418.065.559
|% 9,93
|
|GARAN
|10,34
|1.352.844.696
|% -0,29
|
|SISE
|7,36
|1.154.041.521
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,35
|2.262.729.963
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|756.750.995
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,08
|873.761.727
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|666.728.275
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|413.157.091
|% 1,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4134
|7,4161
|% -0,19
|
|Euro
|9,1030
|9,1127
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0511
|10,1015
|% -0,75
|
|Frank
|8,3753
|8,4258
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9686
|1,9785
|% -0,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|45,69
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,24
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|0,29
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
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17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında