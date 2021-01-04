***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamı şirketimize ait olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımda kullanılmak üzere 14.12.2020 – 14.12.2023 tarihleri arasında geçerli ve toplam 3.189.641 TL'lik sabit yatırım tutarı ile 5 personel istihdamını içeren 04.01.2021 tarih ve 518782 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.Yatırım Teşvik Belgesinin kapsamı- KDV İstisnası,- Gümrük Vergisi Muafiyeti,- Faiz Desteği,- Vergi İndirimi (%70), Yatırıma Katkı Oranı (%30),- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl)şeklindedir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896790BIST