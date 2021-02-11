***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin tamamı şirketimize ait olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.‘nin, 04.01.2021 tarih ve 518782 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirmekte olduğu, "Metalden Kalıp ve Döküm Modeli İmalatı tesisi yatırımı" için gerekli makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla alımı için leasing sözleşmesi 11.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909081BIST