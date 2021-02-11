***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 16:00
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.‘nin, 04.01.2021 tarih ve 518782 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirmekte olduğu, "Metalden Kalıp ve Döküm Modeli İmalatı tesisi yatırımı" için gerekli makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla alımı için leasing sözleşmesi 11.02.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909081
BIST
17:231.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
17:237,0192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0386
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
17:238,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
17:23415,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,97
|Açılış
|: 415,89
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
415,53
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MAKTK
|4,41
|423.198.678
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|AYEN
|7,75
|128.889.747
|% 9,77
|
|FMIZP
|204,60
|451.157.747
|% 9,24
|
|AYCES
|92,45
|2.771.038
|% 8,76
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,10
|6.608.718
|% -6,81
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|DITAS
|48,68
|71.221.357
|% -6,11
|
|DZGYO
|5,80
|14.072.608
|% -5,23
|
|KOZAL
|137,30
|1.736.953.647
|% 0,37
|
|SISE
|7,82
|1.203.079.982
|% 1,56
|
|KOZAA
|17,83
|1.023.909.456
|% 5,13
|
|GARAN
|9,99
|976.718.327
|% -1,87
|
|PETKM
|5,12
|970.107.197
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|915.693.312
|% -1,90
|
|DOHOL
|3,54
|667.991.384
|% 0,85
|
|PETKM
|5,12
|970.107.197
|% 0,00
|
|SISE
|7,82
|1.203.079.982
|% 1,56
|
|KARSN
|5,23
|605.423.552
|% 8,73
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0157
|7,0192
|% -0,55
|
|Euro
|8,5310
|8,5363
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7261
|% -0,52
|
|Frank
|7,8584
|7,9058
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8671
|1,8765
|% -0,45
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,36
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-23,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-19,44
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-9,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,32
|61,32
|-0,15
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:34ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 921 adet işlem
-
17:33SAFKR
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266, 240 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 21, 078.00 milyon TL de
-
17:32BIZIM
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 699, 981 adet işlem
-
17:31MAKTK
Yüzde 9.98 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 140, 493 adet işlem