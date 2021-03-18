***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 12:13
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin birincil piyasada satışa sunulan B grubu payların satış işlemi aracı kurum tarafından tamamlanmış olup oluşan ağırlıklı ortalama fiyat 2,7714 TL'dir. İzahnamemizde belirtildiği üzere A grubu payların satış fiyatı 2,7714 TL'den şirket merkezinde talep toplama yöntemine göre satışa sunulacaktır.
A Grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar ekteki talep formunu doldurarak şirket merkezine mail (info@ostimyatirim.com.tr), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir.
Talepte bulunan yatırımcıların 2,7714 TL'lik fiyatı baz alarak pay bedelini T.C. Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu halka arz hesabına 19 Mart 2021 saat 17:00'ye kadar yatırmaları ve form ile birlikte ödeme dekontunu şirkete iletmeleri gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 (bir) iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcıların hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918977
BIST
13:321.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:327,4666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:328,9280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0622
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:32416,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,96
|Açılış
|: 416,59
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:32
|CLEBI
|330,00
|212.499.188
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|49.733.083
|% 9,97
|
|VKFYO
|9,05
|37.891.825
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|9.048.873
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,45
|26.267.909
|% -6,53
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|VAKFN
|28,90
|14.921.540
|% -5,00
|
|FROTO
|218,10
|1.851.981.183
|% -4,84
|
|GARAN
|8,98
|729.307.357
|% 2,63
|
|THYAO
|14,23
|656.165.073
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,55
|582.594.177
|% -0,79
|
|SISE
|7,83
|431.408.877
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|275.997.121
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|326.961.542
|% 1,86
|
|GARAN
|8,98
|729.307.357
|% 2,63
|
|KRDMD
|7,55
|582.594.177
|% -0,79
|
|TSKB
|1,71
|125.494.804
|% 1,18
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4634
|7,4666
|% -0,38
|
|Euro
|8,9230
|8,9280
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,4037
|10,4558
|% -0,29
|
|Frank
|8,0355
|8,0839
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9861
|1,9961
|% -0,30
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|