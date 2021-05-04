***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2021 18:04
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında, 27.11.2020 tarihinde "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"da ve 26.02.2021 tarihinde "SPK tarafından onaylanan izahname"de sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulumuz Ankara'da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalanmasına, 30.06.2021 tarihine kadar gerekli inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak iştirakle ilgili karar vermek üzere raporların Yönetim Kurulu'na sunulmasına, gerekli çalışmaları yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934475
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:058,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0802
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3481
En Düşük
8,2393
18:0510,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0620
|Açılış
|: 9,9650
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
18:05475,57
En Yüksek
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|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 475,57
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|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|61,60
|58.278.760
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.278.439
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.781.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.212.875
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.699.176
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|1.157.066
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.841.627
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.579.897
|% -9,95
|
|AYEN
|8,39
|27.403.784
|% -8,71
|
|PRKME
|5,71
|64.058.258
|% -7,75
|
|EREGL
|19,65
|1.822.127.465
|% 3,64
|
|THYAO
|12,62
|1.317.476.888
|% -2,32
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,09
|405.648.116
|% -1,42
|
|GARAN
|7,27
|1.030.078.375
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|386.742.091
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,63
|966.621.213
|% 3,25
|
|PETKM
|6,88
|863.785.115
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3192
|8,3276
|% 0,97
|
|Euro
|9,9870
|10,0174
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,5201
|11,5779
|% 0,70
|
|Frank
|9,0699
|9,1245
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2116
|2,2227
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-14,33
|
|Altın Gr.
|475
|476
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,58
|68,58
|1,02
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
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17:58AYDEM
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