***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında, 27.11.2020 tarihinde "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"da ve 26.02.2021 tarihinde "SPK tarafından onaylanan izahname"de sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulumuz Ankara'da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalanmasına, 30.06.2021 tarihine kadar gerekli inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak iştirakle ilgili karar vermek üzere raporların Yönetim Kurulu'na sunulmasına, gerekli çalışmaları yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934475BIST