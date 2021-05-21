***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 09:53
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 21.01.2021, 22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkr
10:101.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.456
10:108,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:1010,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:10505,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,68
|Açılış
|: 505,16
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|6.489.896
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,80
|897.717
|% 9,84
|
|EUYO
|4,99
|948.087
|% 6,85
|
|GEDIK
|21,62
|6.735.571
|% 6,50
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|PRKAB
|11,42
|578.485
|% -4,36
|
|YAPRK
|77,90
|227.444
|% -4,18
|
|SEKUR
|23,80
|1.806.356
|% -3,95
|
|DIRIT
|5,00
|6.350
|% -3,85
|
|KRDMD
|8,18
|149.953.745
|% 2,00
|
|GARAN
|8,23
|124.657.403
|% 0,00
|
|THYAO
|13,61
|92.541.854
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,19
|71.842.874
|% 0,00
|
|BJKAS
|7,25
|67.069.442
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,19
|71.842.874
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|149.953.745
|% 2,00
|
|TSKB
|1,38
|24.511.282
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|124.657.403
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,29
|52.477.122
|% -0,19
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3820
|8,3849
|% 0,05
|
|Euro
|10,2531
|10,2622
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8505
|11,9099
|% -0,05
|
|Frank
|9,3229
|9,3791
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,04
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,97
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,10
|