***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında ve SPK tarafından onaylanan izahnamede sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.Yönetim Kurulumuz 21.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaşlı imalat olan ve sermayesinin %66,53'lük kısmı Şirketimize ait olan Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan %33,47'lik paylarını elinde bulunduran üçüncü şahıs ortaklar tarafından şirketimize devredilmesi için hisse devri görüşmelerine başlanmasına, bu çerçevede firma değerinin hesaplanması için değerleme yaptırılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943417BIST