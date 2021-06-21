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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 17:19



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında ve SPK tarafından onaylanan izahnamede sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
  
Yönetim Kurulumuz 21.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından ana faaliyet konusu  alüminyum döküm ve talaşlı imalat olan ve sermayesinin  %66,53'lük kısmı Şirketimize ait olan Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan %33,47'lik paylarını elinde bulunduran üçüncü şahıs ortaklar tarafından şirketimize devredilmesi için hisse devri görüşmelerine başlanmasına, bu çerçevede firma değerinin hesaplanması için değerleme yaptırılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943417


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YAYLA 4,29 20.152.919 % 10,00  
BOBET 6,27 559.432.431 % 10,00  
EUKYO 8,69 15.386.616 % 10,00  
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Altın Ons 1.783 1.783 18,75  
Altın Gr. 502 502 6,78  
Cumhuriyet 3.322 3.372 28,00  
Tam 3.306 3.389 28,48  
Yarım 1.598 1.639 13,78  
Çeyrek 801 820 6,89  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,18  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,07  
B. Petrol 74,84 74,84 1,33  
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