***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 17:19
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla başlattığı sermaye artırım çalışmaları kapsamında ve SPK tarafından onaylanan izahnamede sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağı kamuoyuna duyurulmuştu.
Yönetim Kurulumuz 21.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin bağlı ortaklıklarından ana faaliyet konusu alüminyum döküm ve talaşlı imalat olan ve sermayesinin %66,53'lük kısmı Şirketimize ait olan Günhan Ostim Alüminyum Döküm ve Dövme Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan %33,47'lik paylarını elinde bulunduran üçüncü şahıs ortaklar tarafından şirketimize devredilmesi için hisse devri görüşmelerine başlanmasına, bu çerçevede firma değerinin hesaplanması için değerleme yaptırılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943417
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,46
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.399
En Düşük
1.378
18:058,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
18:0510,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0857
|Açılış
|: 10,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
18:05502,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,64
|Açılış
|: 502,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|POLTK
|372,90
|12.546.890
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|20.152.919
|% 10,00
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,69
|15.386.616
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|8.006.600
|% 10,00
|
|TRILC
|30,78
|171.153.918
|% -10,00
|
|METUR
|6,39
|63.966.332
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|192.962.157
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|842.825
|% -9,98
|
|DENGE
|3,31
|792.160
|% -9,81
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|EREGL
|18,19
|615.119.324
|% 2,25
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,13
|801.580.996
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,16
|375.934.010
|% 0,47
|
|GARAN
|8,19
|1.026.439.010
|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
|6,27
|559.432.431
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7650
|8,7695
|% 0,37
|
|Euro
|10,4458
|10,4535
|% 0,83
|
|Sterlin
|12,1731
|12,2341
|% 1,20
|
|Frank
|9,5074
|9,5647
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3299
|2,3416
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,75
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,78
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|1,33
|