***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021-21.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Kap'ta yapılan 04.05.2021 tarihli açıklamamızda, Ankara'da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalandığı ve protokol gereği işlemlerin 30.06.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerektiği kamuoyuna duyurulmuştu.21.06.2021 tarihli Kap açıklamamızda, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre Şirketin piyasa değerinin 60.303.101 TL olarak hesaplandığı, Şirketin %50 hissesinin satın alınması için 27.500.000 TL'lik teklif verilmesinin uygun görüldüğü kamuoyuna duyurulmuştu.MEKSİS Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin (Şirket) %50 oranındaki hisselerin satın alınması için verdiğimiz teklif hissedar tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede Şirket hisselerinin satın alınma süreci başlatılmış ve Rekabet Kurumu'na devir işleminin onaylanması talebiyle müracaatta bulunulmuştur.Satın alma bedelinin şirketimizin son açıklanan finansal tablolarındaki aktif toplamına oranı %9,55, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı %35,23 olan Şirketle 25 Haziran 2021 tarihi itibarı ile yapılan Sözleşme ile Şirketin %50 oranındaki hissesinin, hisse sahibinden devralınması karşılığında 27.500.000 TL nakden ödenmiş, hisse senetleri fiziken devralınarak ortaklar pay defterine işlenmiştir. Devir işlemi Rekabet Kurumu'nun izin vermesi şartına bağlanmış olduğundan hisse devri için nakit ödenen tutar üzerine blokaj konulmuştur.Şirketin diğer %50 oranındaki hissesini satın alan Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. ile Hissedarlar Sözleşmesi imzalanmış ve Şirketin yönetimine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Ayrıca Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş., Şirketimiz adına devir işlemini Rekabet Kurumu'nun onaylamaması halinde, devre konu hisse senetlerini alacağına dair taahhüt vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944115BIST