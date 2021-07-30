***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 18:34
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2021, 21.06.2021, 25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.06.2021 tarihli KAP açıklamamızda Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 oranındaki hissesinin 27.500.000 TL bedel ile satın alındığı, devir bedelinin nakit ödendiği, devir işleminin Rekabet Kurumu Başkanlığı'ndan izin alınması şartına bağlandığı için ödenen tutar üzerine blokaj konulduğu duyurulmuştu.
Rekabet Kurulu'nun 29.07.2021 tarihli toplantısında, bildirim konusu işlemin 2010/4 sayılı "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"in 7.Maddesi'nin birinci fıkrasında öngörülen ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına 21-36/519-BD sayı ile karar verilmiş ve Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın bugün tebellüğ edilen 29.07.2021 tarih ve E-77234294-120.01.06-29448 sayılı yazıları ile tarafımıza bilgi verilmiştir.
Rekabet Kurulu tarafından devir işleminin gerçekleşmesi için izne tabi olunmadığına karar verildiğinden, Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi Anonim Şirketi'nin %50 oranındaki hissesi Şirketimizin iştiraki olmuştur. Hisselerin satın alınması için nakit ödenen tutar üzerine konulan blokaj ise Şirketimizce kaldırılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953434
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.380
18:058,4340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
18:0510,0078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0608
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
18:05490,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,21
|Açılış
|: 490,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
490,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4271
|8,4340
|% -0,26
|
|Euro
|9,9959
|10,0078
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,6661
|11,7246
|% -0,92
|
|Frank
|9,2577
|9,3135
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-16,96
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-6,24
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,58
|75,58
|0,48
|