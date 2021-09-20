***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 12:38
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 21.01.2021, 22.03.2021, 21.05.2021, 26.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır. Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında yapılacak olan inşaatların mimari proje çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili Kurumlara incelenmek üzere sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964501
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|197.430.254
|% -2,04
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|TEZOL
|19,18
|1.067.622.317
|% 4,01
|
|GARAN
|9,25
|396.628.011
|% -1,49
|
|THYAO
|12,68
|511.303.879
|% -0,31
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|Alış
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|%
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|3.294
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|15,70
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