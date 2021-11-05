***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 17:48
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %66,53 oranında ortağı olduğu Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Sanayi Anonim Şirketi'nin 05.11.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesinin 2.000.000,00 TL'den, 4.700.000.00 TL'ye nakit olarak artırılmasına karar verilmiş olup, artırılan sermaye tutarına sermayedeki oranımıza göre katılınmasına,
Yukarıdaki açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcumuzun 1.796.365,76 TL'sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine, sermaye olarak ödenecek olan tutarın Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği fondan karşılanmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975238
BIST
17:591.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
17:599,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 80,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 80,5400
|
9,7468
En Düşük
9,6664
17:5911,2006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0256
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7200
|
11,2733
En Düşük
11,1657
17:597,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,06
|Açılış
|: 7,49
|
|Önceki Kapanış
|: 7,42
|
7,50
En Düşük
7,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.499.017
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.412.089
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,70
|20.347.292
|% 9,33
|
|EGEEN
|1.431,00
|201.484.380
|% 8,90
|
|KARYE
|16,04
|58.157.780
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|4.604.584
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,80
|67.035.459
|% -7,75
|
|GSRAY
|4,13
|291.491.294
|% -5,71
|
|DARDL
|2,79
|46.001.075
|% -5,42
|
|THYAO
|17,76
|3.699.474.860
|% 4,66
|
|GARAN
|10,64
|3.006.745.408
|% 1,82
|
|TUPRS
|145,80
|955.161.470
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,00
|903.924.839
|% 0,67
|
|AKBNK
|6,33
|736.469.938
|% 0,16
|
|TSKB
|1,58
|488.236.079
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,00
|903.924.839
|% 0,67
|
|GARAN
|10,64
|3.006.745.408
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,06
|582.299.864
|% 0,49
|
|THYAO
|17,76
|3.699.474.860
|% 4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6992
|9,7046
|% 0,22
|
|Euro
|11,1930
|11,2006
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0342
|13,0996
|% -0,14
|
|Frank
|10,5608
|10,6244
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5799
|2,5928
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|10,26
|
|Altın Gr.
|562
|562
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,47
|0,04
|
|B. Petrol
|81,80
|81,80
|1,26
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
-
17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
-
17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
-
17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem