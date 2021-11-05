***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %66,53 oranında ortağı olduğu Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Sanayi Anonim Şirketi'nin 05.11.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermayesinin 2.000.000,00 TL'den, 4.700.000.00 TL'ye nakit olarak artırılmasına karar verilmiş olup, artırılan sermaye tutarına sermayedeki oranımıza göre katılınmasına,Yukarıdaki açıklamalar uyarınca belirlenecek olan toplam sermaye koyma borcumuzun 1.796.365,76 TL'sının, sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesine, sermaye olarak ödenecek olan tutarın Şirketimizin sermaye artırımından elde ettiği fondan karşılanmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975238BIST