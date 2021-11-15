***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 15:10
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yönetici'liğini yapan Sn. Murat KEDİCİ bugün itibariyle görevinden ayrılmış bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977734
BIST
15:571.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 63,83
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
15:5710,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0240
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
15:5711,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0270
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
15:57600,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,44
|Açılış
|: 600,41
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler15:57
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.249.241
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|159.440.415
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.375.918
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|30.697.379
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|607.107.123
|% -9,84
|
|PENTA
|177,50
|22.876.281
|% -9,11
|
|VAKFN
|5,93
|134.826.900
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,71
|2.480.125.250
|% -0,62
|
|PETKM
|7,90
|1.616.034.658
|% 3,27
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.249.241
|% 9,94
|
|KRDMD
|7,73
|1.169.649.212
|% 2,93
|
|SISE
|9,92
|1.130.692.256
|% 3,77
|
|ADESE
|1,10
|607.107.123
|% -9,84
|
|SKBNK
|1,24
|547.728.321
|% 7,83
|
|TSKB
|1,71
|738.048.782
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,39
|939.847.667
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,16
|469.167.398
|% 4,85
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0198
|10,0236
|% 0,24
|
|Euro
|11,4720
|11,4795
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,4235
|13,4909
|% 0,32
|
|Frank
|10,8477
|10,9130
|% 0,27
|
|Riyal
|2,6655
|2,6788
|% 0,27
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,42
|
|Altın Gr.
|599
|599
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.959
|4.019
|-3,00
|
|Tam
|3.942
|4.041
|-0,46
|
|Yarım
|1.905
|1.955
|-0,22
|
|Çeyrek
|956
|977
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|-1,26
|
Seans Raporu
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