***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 15:20
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.11.2021 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na (GS
17:171.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:1711,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0814
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:1713,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1136
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:17690,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 6,73
|Açılış
|: 690,26
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUCLK
|17,60
|17.326.734
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.398.312
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.452.338
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.953.558
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.180.887
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,09
|21.529.984
|% -8,78
|
|PGSUS
|98,85
|469.594.685
|% -5,77
|
|SASA
|39,10
|2.451.688.269
|% 1,72
|
|PETKM
|7,66
|1.960.152.793
|% -3,53
|
|ASELS
|21,10
|1.722.889.986
|% 0,48
|
|GARAN
|11,74
|1.638.421.296
|% -0,76
|
|KRDMD
|8,70
|1.297.169.355
|% -0,91
|
|PETKM
|7,66
|1.960.152.793
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,38
|774.429.001
|% -2,59
|
|VAKBN
|4,01
|821.679.123
|% 0,75
|
|AKBNK
|6,86
|1.041.083.351
|% -1,72
|
|KRDMD
|8,70
|1.297.169.355
|% -0,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9870
|11,9936
|% 0,89
|
|Euro
|13,4583
|13,4717
|% 1,07
|
|Sterlin
|15,9431
|16,0230
|% 0,91
|
|Frank
|12,7976
|12,8747
|% 0,94
|
|Riyal
|3,1918
|3,2078
|% 1,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,71
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,76
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.526
|4.646
|-1,50
|
|Yarım
|2.188
|2.247
|-0,73
|
|Çeyrek
|1.097
|1.124
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|-0,10
|
Seans Raporu
17:15
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17:27ARSAN
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 890, 139 adet işlem
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17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 78 kaybederek (% -0.39 ) 1, 963
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17:26XU100
Endeks 1, 811 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 27, 860.00 milyon TL de
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17:26OZBAL
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 131 adet işlem
-
17:25VERTU
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 25.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 041, 701 adet işlem