***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binasının ruhsat işlemleri için gerekli işlemler tamamlanmış ve "yapı ruhsatı" alınmış olup inşaat hazırlıklarına başlanmıştır.Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri, (so¨zleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007395BIST