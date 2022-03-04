***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 17:36
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddesi'nin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, Sincan 2. ve 3. OSB'de yer alan 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak olan fabrika binasının ruhsat işlemleri için gerekli işlemler tamamlanmış ve "yapı ruhsatı" alınmış olup inşaat hazırlıklarına başlanmıştır.
Yenimahalle İlçesinde yer alan 42798 Ada 7 Parselde bulunan arsada ruhsat işlemleri, (so¨zleşme gereği) yapı ruhsatı alınan fabrika binasının tamamlanması ve arsa üzerinde bulunan inşaatın yıkımı sonrası ruhsata bağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007395
BIST
17:321.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -23,99
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3214,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1551
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3215,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0603
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:32895,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 16,66
|Açılış
|: 895,84
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
895,84
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AVOD
|1,44
|21.314.557
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.060.332
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.509
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|63.247.890
|% -6,15
|
|DOCO
|1.233,90
|26.081.630
|% -5,56
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KSTUR
|245,80
|163.492
|% -5,10
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|EREGL
|34,36
|2.452.669.676
|% -2,77
|
|THYAO
|25,56
|1.827.302.303
|% -1,46
|
|ASELS
|24,40
|1.424.707.689
|% 2,43
|
|GARAN
|11,91
|1.323.973.010
|% 1,10
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|DOHOL
|2,90
|801.217.668
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,66
|641.806.538
|% 0,00
|
|PETKM
|8,03
|1.128.997.311
|% 1,65
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2614
|14,2693
|% 1,10
|
|Euro
|15,5633
|15,5837
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,8011
|18,8954
|% 0,16
|
|Frank
|15,4368
|15,5298
|% 0,88
|
|Riyal
|3,7899
|3,8089
|% 1,06
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.91 ) 1, 818
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, INVES, MEDTR, ODAS, BUCIM
-
17:42
ATEKS, MEDTR, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 151 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:40AEFES
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 721 adet işlem