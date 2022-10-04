***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapılmıştır.Bağlı ortaklığımız Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş. gayrimenkul alımı yapmak üzere 60.000.000 TL banka kredisi kullanmıştır. Kredi, bankada likit teminat tutulmasına rağmen genel uygulama gereği Meksis'in iki hissedarının kefaletiyle kullanılmıştır. Bu çerçevede kullanılan krediye şirketimiz de kefil olmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067066BIST