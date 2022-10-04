***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 17:10
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında yapılmıştır.
Bağlı ortaklığımız Meksis Mekanik Sistemler İmalat ve Mühendislik Sanayi A.Ş. gayrimenkul alımı yapmak üzere 60.000.000 TL banka kredisi kullanmıştır. Kredi, bankada likit teminat tutulmasına rağmen genel uygulama gereği Meksis'in iki hissedarının kefaletiyle kullanılmıştır. Bu çerçevede kullanılan krediye şirketimiz de kefil olmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067066
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
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|Önceki Kapanış
|: 3.392
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3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 18,5550
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|Önceki Kapanış
|: 18,5830
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18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5416
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18:051.032,20
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|: 1.032,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
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1.032,30
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,5955
|% 0,24
|
|Euro
|18,5384
|18,5483
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,1746
|21,2808
|% 1,13
|
|Frank
|18,8602
|18,9738
|% 1,30
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|24,54
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|17,84
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.879
|6.972
|99,00
|
|Yarım
|3.352
|3.406
|49,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.704
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,10
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,29
|
|B. Petrol
|91,91
|91,91
|3,05
|