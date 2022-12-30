***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2021-25.11.2021-30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için taahhüt ettiğimiz 20 milyon TL yatırım taahhüdümüzün 10.000.000 TL'lik ilk ödemesi 30.03.2022 tarihinde Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte KAP açıklamamız yapılmıştır.Kalan 10.000.000 TL'lik taahhüt miktarı bugün tarihi itibari ile Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. hesabına aktarılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091441BIST