***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 14:22
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021-25.11.2021-30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için taahhüt ettiğimiz 20 milyon TL yatırım taahhüdümüzün 10.000.000 TL'lik ilk ödemesi 30.03.2022 tarihinde Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte KAP açıklamamız yapılmıştır.
Kalan 10.000.000 TL'lik taahhüt miktarı bugün tarihi itibari ile Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan alınmak üzere Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. hesabına aktarılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091441
BIST
14:245.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 72,06
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
14:2418,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:2420,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0448
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0330
En Düşük
19,9038
14:241.094,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.094,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:24
|TERA
|19,48
|3.015.757
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|89.905.352
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.874.191
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|362.908.832
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,48
|65.891.265
|% -9,03
|
|ALFAS
|278,00
|93.257.210
|% -5,76
|
|ASELS
|62,30
|6.833.187.096
|% 5,95
|
|TUPRS
|536,00
|4.066.021.739
|% 5,82
|
|THYAO
|143,50
|3.866.169.913
|% 0,84
|
|PETKM
|20,44
|3.054.426.255
|% 2,92
|
|KOZAL
|571,40
|2.622.334.366
|% 3,89
|
|EKGYO
|8,77
|2.490.118.712
|% 1,74
|
|DOHOL
|10,67
|1.749.488.480
|% 5,23
|
|YKBNK
|11,95
|1.819.728.823
|% -0,42
|
|PETKM
|20,44
|3.054.426.255
|% 2,92
|
|ISCTR
|12,96
|1.697.048.407
|% 0,31
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7180
|18,7233
|% 0,10
|
|Euro
|20,0210
|20,0330
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4871
|22,5999
|% -0,08
|
|Frank
|20,2285
|20,3504
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9635
|4,9884
|% 0,07
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,20
|
|Cumhuriyet
|7.329
|7.440
|3,00
|
|Tam
|7.368
|7.420
|-13,00
|
|Yarım
|3.568
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,03
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-0,04
|