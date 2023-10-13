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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2023 17:41
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %34.19 oranla en yüksek paya sahip olduğu iştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 13.10.2023 Cuma günü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
İştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 13.10.2023 (bugün)  tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşümü için her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir. 
Ayrıca Şirketimiz, yapılan oylama sonucunda Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna seçilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206098


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