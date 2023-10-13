***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 17:41
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %34.19 oranla en yüksek paya sahip olduğu iştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 13.10.2023 Cuma günü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
İştirakimiz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin 13.10.2023 (bugün) tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı"na dönüşümü için her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.
Ayrıca Şirketimiz, yapılan oylama sonucunda Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna seçilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206098
BIST
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18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
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|Açılış
|: 8.242
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|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.072
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8.242
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En Yüksek
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|Açılış
|: 27,8400
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|Önceki Kapanış
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27,6781
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|Açılış
|: 29,3000
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En Düşük
29,1779
18:051.721,09
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|Açılış
|: 1.721,09
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|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.721,98
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8117
|27,8166
|% 0,33
|
|Euro
|29,2452
|29,2686
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,6596
|33,8284
|% 0,00
|
|Frank
|30,7150
|30,9000
|% 1,03
|
|Riyal
|7,3905
|7,4276
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|56,61
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|53,25
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.582
|11.685
|258,00
|
|Yarım
|5.809
|5.865
|130,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.933
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,30
|0,82
|
|B. Petrol
|89,88
|89,88
|3,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
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17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
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17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem