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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2023 16:12
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022-30.12.2022-24.02.2023-25.04.2023-23.06.2023-22.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddenin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.
Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözles¸mesi kapsamında, projenin ilk etabı olan ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika binası inşaatı tamamlanmış ve Yapı Kullanım İzin Belgesi alındığı daha önceki KAP açıklamalarımızda yayınlanmıştı.
Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42978 ada 7 parselde kain bulunan arsa üzerindeki işyeri arsasının projeleri tamamlanmış ve ilgili belediyeden yapı ruhsatı alınarak inşaat faaliyetlerine başlanmıştır.
İnşaatı devam eden projenin hafriyat çalışmaları ve B, C ve D blok soket imalatları tamamlanmıştır. A blokun soket imalatları devam etmektedir. B bloktaki prefabrik montaj imalatları bitirilmiş ve C bloktaki prefabrik montaj imalatına başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208096


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