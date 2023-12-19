***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021-21.01.2021-22.03.2021-21.05.2021-26.07.2021-20.09.2021-22.11.2021-03.01.2022-04.03.2022-29.04.2022-28.06.2022-26.08.2022-25.10.2022-22.12.2022-30.12.2022-24.02.2023-25.04.2023-23.06.2023-22.08.2023-20.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. Maddenin 7. Fıkrası uyarınca yerine getirilmesi istenen özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.Şirketimiz ile Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.S¸. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.S¸. arasında imzalanan kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi kapsamında, projenin ilk etabı olan ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika binası inşaatının tamamlanmış olduğu ve Yapı Kullanım İzin Belgesinin alındığı daha önceki KAP açıklamalarımızda yayınlanmıştı.Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ergazi Mahallesi 42978 ada 7 parselde bulunan arsa üzerindeki işyeri arsasının ilgili belediyeden yapı ruhsatı alınmış ve projeye uygun olarak inşaat faaliyetlerine devam edilmektedir.İnşaatı devam eden projede A blokun soket imalatları tamamlanmış, prefabrik montajına hazır hale getirilmiştir. B blok ve C blokta prefabrik montajı, elektrik, kanal ve sıhhi tesisat altyapıları tamamlanmış, dış cephe, çatı kaplama ve iç bölme duvar imalatlarına devam edilmektedir. D Blokta ise prefabrik montaj imalatına devam edilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226961BIST