***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Bedelli Sermaye Artırımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYEk Açıklamalar1. Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımlar yapılarak büyümesi ve kârlılığın artması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.231.000 TL (Yetmişaltı milyon ikiyüzotuzbir bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 57.173.250 TL (Elliyedi milyon yüzyetmişüç bin ikiyüzelli Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%75 oranında) artırılarak 133.404.250 TL (Yüzotuzüç milyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,2. Arttırılan 57.173.250 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların, 6.361.950 TL (Altı milyon Üçyüzaltmışbirbin dokuzyüzelli Türk Lirası) A Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, 50.811.300 TL (Elli milyon sekizyüzonbir bin üçyüz Türk Lirası) B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,3. Yapılacak sermaye artırımında A Grubu pay sahiplerine A grubu, B Grubu pay sahiplerine B grubu pay verilmesine,4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1.00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan B Grubu payların B Grubu olarak 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da A Grubu payların ise B Grubu payların satışı ile aynı süre içerisinde Şirket merkezinde talep toplama yöntemi ile oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,7. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885516BIST