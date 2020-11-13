***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aracı Kurum İle Sözleşme İmzalanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı işlemleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888399BIST