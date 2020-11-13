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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.11.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aracı Kurum İle Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 Hamiline
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı işlemleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla..
.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888399


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Altın Gr. 468 468 4,00  
Cumhuriyet 3.105 3.152 3,00  
Tam 3.089 3.169 3,58  
Yarım 1.493 1.533 1,73  
Çeyrek 749 766 0,86  
Gümüş.Ons 24,71 24,75 0,47  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,12  
B. Petrol 42,89 42,89 -0,64  
Seans Raporu 16:38
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