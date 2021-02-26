***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri ve EkleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 Hamiline B Grubu, OSTIM(RÜÇHAN), TRROSTM00066Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 57.173.250 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/295 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %75 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.03.2021 ile 15.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN No'lu özel hesaba yatırılacaktırYeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A grubu paylar ise 2 iş günü süreyle B Grubu paylarla aynı günlerde, Şirket merkezinde satışa sunulacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A Grubu paylar, SPK (II-5.2.) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır. A gurubu pay talebinde bulunacak yatırımcılar, talep ettikleri pay bedellerini Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdindeki TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu özel hesaba yatıracaklar ve talep formları ile birlikte Şirket'e ibraz edeceklerdir. A grubu paylar için pay fiyatı, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu payların "Borsa'da Satış" (talep toplanmaksızın) yöntemi ile satışının bitimini takiben saat: 13:30'da belirlenecek ve talep eden yatırımcılara bildirilecektir. Buna göre A Grubu payların satış fiyatı, 2 gün süreyle satışı yapılan B Grubu payların ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. A Grubu pay talep edenler tutarlarını bu fiyata göre yukarıda belirtilen halka arz hesabına yatıracak ve dekontu Şirket'e iletecektir.Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.ostimyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.yf.com.tr) ulaşılabilir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...Eklenen DökümanlarEK: 1 2021İzahname.pdfEK: 2 31.12.2020 OSTİM END BDR.pdfEK: 3 ostim tasarruf sahipleri satış.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913346BIST