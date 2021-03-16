***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artıımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 Hamiline A Grubu, OSTI3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROSTM00058 1.208.526,643B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 Hamiline B Grubu, OSTIM(RÜÇHAN), TRROSTM00066 2.009.227,979Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000 3.217.754,622Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 57.173.250 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım süresi 01.03.2021 tarihinde başlamış ve 15.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelenB grubu payların toplam nominal değeri 2.009.227,979 TL olup kalan paylar, 18-19 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.A grubu payların toplam nominal değeri 1.208.526,643 TL olup kalan paylar, 18-19 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu 100. Yıl Bulvarı No:99/90 9.Kat Ostim – Ankara adresinde satışa sunulacaktır.A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.ostimyatirim.com.tr adresinden ulaşacakları talep formunu doldurarak şirket merkezine mail (info@ostimyatirim.com.tr), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir. 1 TL nominal değerli A grubu payın satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da satışını takiben oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, Birincil Piyasa'da satışın tamamlandığı gün saat 13:30 'da hesaplanarak Şirket'in www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar bu fiyatı baz alarak pay bedelini T.C. Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu halka arz hesabına 19 Mart 2021 saat 17:00'ye kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcılara hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.Yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve satışı yapılacak kalan A grubu ve B grubu paylara ilişkin satış duyuruları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) http://www.kap.gov.tr, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesi www.ostimyatirim.com.tr ve Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesi www.yf.com.tr 'den ulaşılabilir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...Eklenen DökümanlarEK: 1 KULLANILMAYAN PAYLAR_2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918419BIST