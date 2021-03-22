***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birincil Piyasada Satılan A Grubu Payların Hesaplara Virman Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000Mevcut Sermaye (TL) 76.231.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 133.404.250Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 8.482.600 6.361.950,000 75,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 Hamiline A Grubu, OSTI3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRROSTM00058 1.208.526,643 0B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 67.748.400 50.811.300,000 75,00000 1,00 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 Hamiline B Grubu, OSTIM(RÜÇHAN), TRROSTM00066 2.009.227,979 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 76.231.000 57.173.250,000 75,00000 3.217.754,622Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.03.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarOstim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımı yeni pay alma hakkı kullanım süresi sonunda kalan B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Birincil Piyasası'nda, A grubu imtiyazlı payların Şirket merkezinde talep toplama yöntemi ile 18-19 Mart 2021 tarihlerinde satışı yapılmış ve tüm paylar satılmıştır.2.009.227,979 TL nominal değerli B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Birincil Piyasa‘da tamamı satılmıştır.1.208.526,643 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların pay başına 2,7714 TL'den satışı Şirket Merkezi'nde talep toplama yöntemi ile gerçekleşmiştir. Gelen taleplerin dağıtımı oransal olarak yapılmıştır.Pay GrubuTalepte Bulunan Kişi SayısıTalep Edilen Pay AdediDağıtılan Pay AdediTalebin Karşılanma Oranı (%)A Grubu İmtiyazlı1.208.526,6431.208.526,643100Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919808BIST