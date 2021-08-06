***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Mevcut Sermaye (TL) 133.404.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.417.015Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 14.844.550 2.672.019,000 18,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 118.559.700 21.340.746,000 18,00000 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 133.404.250 24.012.765,000 18,00000Ek AçıklamalarYönetim Kurlumuz şirketimizin 765.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 133.404.250 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin1. 9.305.092,49 TL'nin 2020 yılı kârından, 14.707.672,51 TL'nin ise geçmiş yıllarda elde edilen kârlardan olmak üzere toplam 24.012.765 TL'nin bedelsiz olarak %18 oranında artırılmasına,2. Söz konusu artışla birlikte çıkarılmış sermayenin 157.417.015 TL'ye yükseltilmesine,3. Bu kapsamda, toplamda 24.012.765 TL nominal değerli 24.012.765 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerimize sahip oldukları payları oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasına,4. Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,Karar VermiştirKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955513BIST