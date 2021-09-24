***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Mevcut Sermaye (TL) 133.404.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.417.015Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 14.844.550 2.672.019,000 18,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 118.559.700 21.340.746,000 18,00000 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 133.404.250 24.012.765,000 18,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 133.404.250 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 765.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %18 oranında bedelsiz artırılarak 157.417.015 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı bilgisi 23.09.2021 tarihli ve 2021/47 sayılı bültende yayınlanmıştır.Artırılan tutarın 14.707.672.51 TL'si İç Kaynaklardan, 9.305.092,49 TL'si Kâr payından karşılanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_6.Madde.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965197BIST