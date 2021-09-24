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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.09.2021 17:38



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 133.404.250
Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.417.015

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 14.844.550 2.672.019,000 18,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 Hamiline
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 118.559.700 21.340.746,000 18,00000 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 133.404.250 24.012.765,000 18,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 23.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 133.404.250 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 765.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %18 oranında bedelsiz artırılarak 157.417.015 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığı bilgisi 23.09.2021 tarihli ve 2021/47 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Artırılan tutarın 14.707.672.51 TL'si İç Kaynaklardan, 9.305.092,49 TL'si Kâr payından karşılanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_6.Madde.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965197


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