***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Pay Dağıtım Tarihi ve İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 765.000.000Mevcut Sermaye (TL) 133.404.250Ulaşılacak Sermaye (TL) 157.417.015Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 14.844.550 2.672.019,000 18,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023 HamilineB Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 118.559.700 21.340.746,000 18,00000 B Grubu B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 133.404.250 24.012.765,000 18,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 29.09.2021Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 23.09.2021SPK Başvuru Tarihi 09.08.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 23.09.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 30.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 27.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 133.404.250 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 765.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, %18 oranında bedelsiz artırılarak 157.417.015 TL'ye çıkarılması işleminde, çıkarılacak bedelsiz payların hak sahiplerinin hesaplarına dağıtım işlemine 29 Eylül 2021 tarihinde başlanacaktır.Şirketimizin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tescili hakkındaki başvurumuz bugün Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce onaylanmıştır.Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi_SPK Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965388BIST