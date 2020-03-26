***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.03.2020 12:19
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Bünyamin KANDAZOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) 29.05.2014 0312-385 34 09 - 2119 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr - -
İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü 01.07.2015 0312-385 34 09-2114 isagocer@ostimyatirim.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832291
BIST
13:4090.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.010,74
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.108
En Düşük
88.481
13:406,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
13:407,0551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
13:40334,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,05
|Açılış
|: 335,76
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,52
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,73
|4.126.843
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|20.503.260
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.842.025
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|76.821.368
|% 10,00
|
|GLBMD
|1,65
|1.124.493
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.234.075
|% -9,99
|
|ETILR
|1,88
|81.482
|% -9,62
|
|RALYH
|7,25
|10.310
|% -9,38
|
|MMCAS
|0,83
|813
|% -7,78
|
|IHGZT
|3,29
|82.171
|% -7,32
|
|THYAO
|9,18
|876.851.608
|% 4,68
|
|ASELS
|23,76
|437.710.156
|% 1,37
|
|GARAN
|7,71
|421.151.779
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,91
|201.126.245
|% 2,14
|
|ECILC
|4,79
|194.023.386
|% 8,62
|
|YKBNK
|1,91
|201.126.245
|% 2,14
|
|THYAO
|9,18
|876.851.608
|% 4,68
|
|IHLGM
|0,82
|56.108.020
|% 6,49
|
|GSRAY
|1,74
|110.686.903
|% 8,75
|
|GARAN
|7,71
|421.151.779
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6609
|7,6993
|% 0,73
|
|Frank
|6,5994
|6,6391
|% 0,89
|
|Riyal
|1,7082
|1,7168
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.618
|-1,19
|
|Altın Gr.
|336
|336
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,01
|
|B. Petrol
|26,94
|26,94
|-0,45
|