***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2021 11:27
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ostim Finans İş Merk.İnş.Gay.En.Elk.Ür.Tic.A.Ş İş Merkezi Yönetimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
T.H. Odf. Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş. fuarcılık Org. 105000 84998 TRY 80,95 Bağlı Ortaklık
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş Gayrimenkul Takip Org. 50000 36750 TRY 73,50 Bağlı Ortaklık
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Döv.Mak.İm.San.Tic.A.Ş. Alüminyum Döküm Dövme 2000000 1.330.641,30 TRY 66,53 Bağlı Ortaklık
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş. Sağlık Tesisi. Devre Mülk 7750000 2650000 TRY 34,19 İştirak
Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. Kalıpçılık İmalatı 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907161
BIST
14:141.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
14:147,1696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0327
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
14:148,6243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0432
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
14:14422,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,13
|Açılış
|: 422,08
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler14:12
|IDEAS
|19,69
|20.580.493
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|KAPLM
|29,20
|21.467.547
|% -7,30
|
|RODRG
|18,13
|4.879.916
|% -6,74
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|SEKUR
|34,96
|18.385.023
|% -6,47
|
|GARAN
|9,93
|974.977.312
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,20
|895.618.861
|% 1,57
|
|ODAS
|4,14
|741.748.354
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|636.219.154
|% -3,55
|
|ISFIN
|4,25
|613.136.872
|% 2,16
|
|TSKB
|1,86
|439.378.832
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,49
|449.847.657
|% 1,22
|
|ODAS
|4,14
|741.748.354
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|636.219.154
|% -3,55
|
|ISFIN
|4,25
|613.136.872
|% 2,16
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1648
|7,1668
|% -0,49
|
|Euro
|8,6151
|8,6204
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,7252
|9,7740
|% -0,86
|
|Frank
|7,9269
|7,9747
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9014
|1,9109
|% -0,67
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-0,43
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|-9,00
|
|Tam
|2.788
|2.859
|-8,48
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|-4,10
|
|Çeyrek
|676
|691
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,00
|
|B. Petrol
|57,91
|57,91
|0,11
|