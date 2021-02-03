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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2021 11:27



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ostim Finans İş Merk.İnş.Gay.En.Elk.Ür.Tic.A.Ş İş Merkezi Yönetimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
T.H. Odf. Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş. fuarcılık Org. 105000 84998 TRY 80,95 Bağlı Ortaklık
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş Gayrimenkul Takip Org. 50000 36750 TRY 73,50 Bağlı Ortaklık
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Döv.Mak.İm.San.Tic.A.Ş. Alüminyum Döküm Dövme 2000000 1.330.641,30 TRY 66,53 Bağlı Ortaklık
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş. Sağlık Tesisi. Devre Mülk 7750000 2650000 TRY 34,19 İştirak
Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. Kalıpçılık İmalatı 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907161


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 20.580.493 % 10,00  
EKIZ 10,56 3.270.802 % 10,00  
YESIL 242,00 12.335.752 % 10,00  
UZERB 71,50 1.356.355 % 10,00  
TACTR 31,74 4.182.597 % 9,98  
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14:12 Alış Satış %  
Dolar 7,1648 7,1668 % -0,49  
Euro 8,6151 8,6204 % -0,54  
Sterlin 9,7252 9,7740 % -0,86  
Frank 7,9269 7,9747 % -0,77  
Riyal 1,9014 1,9109 % -0,67  
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14:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -0,43  
Altın Gr. 422 422 -3,13  
Cumhuriyet 2.800 2.843 -9,00  
Tam 2.788 2.859 -8,48  
Yarım 1.348 1.383 -4,10  
Çeyrek 676 691 -2,05  
Gümüş.Ons 26,73 26,76 0,31  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,00  
B. Petrol 57,91 57,91 0,11  
Seans Raporu 14:12
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