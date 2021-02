***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOstim Finans İş Merk.İnş.Gay.En.Elk.Ür.Tic.A.Ş İş Merkezi Yönetimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkT.H. Odf. Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş. fuarcılık Org. 105000 84998 TRY 80,95 Bağlı OrtaklıkOstim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş Gayrimenkul Takip Org. 50000 36750 TRY 73,50 Bağlı OrtaklıkGünhan Ostim Alüminyum Döküm Döv.Mak.İm.San.Tic.A.Ş. Alüminyum Döküm Dövme 2000000 1.330.641,30 TRY 66,53 Bağlı OrtaklıkKızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş. Sağlık Tesisi. Devre Mülk 7750000 2650000 TRY 34,19 İştirakOstim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. Kalıpçılık İmalatı 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907161BIST