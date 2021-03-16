***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.03.2021 18:00
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 14844550 TRY 10 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 118559700 TRY 90 İmtiyaz Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Abdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.-Yön.Krl.Bşk. - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş. - Tasfiye Kurulu Üyesi - Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic.A.Ş.
Bünyamin KANDAZOĞLU Direktör (Gayrimenkul - İdari ve Mali İşler) Ortaklık ve Organizasyonel İlişiler Koordinatörü Ostim Gayrimenkul A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş._Tasf.Krl.Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918506
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0533
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,11
|Açılış
|: 418,42
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.338.089
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.321.439
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,35
|17.076.344
|% -7,97
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,89
|1.389.709.774
|% 1,95
|
|KOZAL
|126,40
|1.332.357.371
|% 2,35
|
|OTKAR
|440,60
|1.265.720.426
|% 1,06
|
|FROTO
|208,40
|1.069.655.492
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,83
|915.905.082
|% 3,16
|
|GSRAY
|4,14
|879.174.253
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,26
|432.071.931
|% 1,35
|
|GARAN
|8,89
|1.389.709.774
|% 1,95
|
|KRDMD
|7,83
|915.905.082
|% 3,16
|
|TSKB
|1,72
|195.240.979
|% 1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5041
|7,5087
|% -0,32
|
|Euro
|8,9255
|8,9350
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,3776
|10,4297
|% -0,63
|
|Frank
|8,0617
|8,1103
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında