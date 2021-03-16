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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.03.2021 18:00



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 14844550 TRY 10 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 118559700 TRY 90 İmtiyaz Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Abdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.-Yön.Krl.Bşk. - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş. - Tasfiye Kurulu Üyesi - Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic.A.Ş.
Bünyamin KANDAZOĞLU Direktör (Gayrimenkul - İdari ve Mali İşler) Ortaklık ve Organizasyonel İlişiler Koordinatörü Ostim Gayrimenkul A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş._Tasf.Krl.Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918506


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ULAS 5,17 10.889.752 % 10,00  
KRTEK 13,53 24.707.134 % 10,00  
DOAS 34,80 274.338.089 % 9,99  
SANKO 14,53 36.321.439 % 9,99  
BLCYT 10,91 60.627.894 % 9,98  
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Sterlin 10,3776 10,4297 % -0,63  
Frank 8,0617 8,1103 % -0,36  
Riyal 1,9922 2,0022 % -0,52  
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Altın Ons 1.735 1.735 3,08  
Altın Gr. 418 418 -1,55  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,25  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,08  
B. Petrol 67,78 67,78 -1,10  
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