***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1,00 TRY 14844550 TRY 10 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 118559700 TRY 90 İmtiyaz Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAbdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.-Yön.Krl.Bşk. - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş. - Tasfiye Kurulu Üyesi - Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic.A.Ş.Bünyamin KANDAZOĞLU Direktör (Gayrimenkul - İdari ve Mali İşler) Ortaklık ve Organizasyonel İlişiler Koordinatörü Ostim Gayrimenkul A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş._Tasf.Krl.Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918506BIST