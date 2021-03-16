***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAbdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.-Yön.Krl.Bşk. - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş. - Tasfiye Kurulu Üyesi - Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic.A.Ş._Yön.Krl.ÜyesiBünyamin KANDAZOĞLU Direktör (Gayrimenkul - İdari ve Mali İşler) Ortaklık ve Organizasyonel İlişiler Koordinatörü Ostim Gayrimenkul A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi - TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş._Tasf.Krl.Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918514BIST