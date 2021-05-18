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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.05.2021 13:03



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 17.08.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ostim Org.San.Böl.Md-Yön.Krl.Bşk._ OSTİM Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı)-Yön.Krl.Bşk_ S.S. Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk._ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk_ OSTİM Teknopark A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._Ankara Kalkınma Ajansı- Yön.Krl.Üyesi_Ostim Teknik Üniversitesi-Mütevelli Heyet Başkanı 0.007 A Bağımsız Üye Değil Yok
SITKI ÖZTUNA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.08.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İkmal Teknik San.Tic. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._ Ostim Org.San.Böl.Md-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ OSTİM Eğitim Araştırma Geliştirme Kalkınma Ve Dayanışma Vakfı (OSTİM Vakfı)-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ S.S. Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._T.H.Ostim Radyo TV Yay. A.Ş.-Tasf. Krl.Bşk._ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Bşk._Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv. A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi_Ostim Prestij-Yön.Krl.Bşk._Ostim Gayrimenkul A.Ş.-Yön.Krl.Bşk. Hayır 0.0035 A Bağımsız Üye Değil Evet RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
MURAT ALİ YÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.04.2013 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ostim Teknik Üniversitesi-Rektör_TÜBİTAK-Bilim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Evet Yok
TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.04.2019 İcrada Görevli Değil ASELSAN A.Ş.-B.sız Yön.Krl.Üyesi_TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.-B.sız Yön. Krl. Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766336 Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
NİLÜFER ARIAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 25.05.2019 İcrada Görevli Değil Akdan Danışmanlık A.Ş.-Yönetici Ortak_Arıak Dondurulmuş Gıda Tarım A.Ş.-Yönetici Ortak_Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.-B.sız Yön. Krl. Üyesi_PARGE Araş. Geliş. Yaz. Müh. Tic. Ve San. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş-Yön.Krl.Bşk._Parlar Vakfı-Yön.Krl.Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766336 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Abdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür Genel Müdür Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv. A.Ş.-Yön.Krl.Bşk._Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi_T.H.Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş.-Tasf.Krl.Üyesi_Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi
Bünyamin KANDAZOĞLU Direktör (Gayrimenkul-İdarî ve Malî İşler) Direktör (Gayrimenkul-İdarî ve Malî İşler) Ostim Gayrimenkul A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi_Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi_Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi_T.H.Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş.-Tasf.Krl.Üyesi_Ostim Kalıp-Yön.Krl.Bşk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936735


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