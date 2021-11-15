***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBünyamin KANDAZOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) 29.05.2014 0312-385 34 09 - 2120 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr - -İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü 01.07.2015 0312-385 34 09-2119 isagocer@ostimyatirim.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977749BIST