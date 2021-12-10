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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.12.2021 09:07
***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ostim Finans İş Merk.İnş.Gay.En.Elk.Ür.Tic.A.Ş İş Merkezi Yönetimi 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
T.H. ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Fuarcılık Org. 105000 84998 TRY 80,95 Bağlı Ortaklık
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş Gayrimenkul Takip Org. 50000 36750 TRY 73,50 Bağlı Ortaklık
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Döv.Mak.İm.San.Tic.A.Ş. Alüminyum Döküm Dövme 4700000 3.127.007,06 TRY 66,53 Bağlı Ortaklık
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş. Sağlık Tesisi. Devre Mülk 7750000 2650000 TRY 34,19 İştirak
Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. Kalıpçılık İmalatı 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MEKSİS A.Ş. Mekanik Sistemler İmalatı 25530000 12765000 TRY 50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982556


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,31 23.126.463 % 10,00  
HEDEF 5,39 76.636.280 % 10,00  
BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
EDATA 16,54 93.096.430 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8791 13,8805 % 0,68  
Euro 15,7083 15,7359 % 0,90  
Sterlin 18,3548 18,4468 % 0,98  
Frank 15,0105 15,1009 % 0,95  
Riyal 3,6885 3,7070 % 0,65  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 7,65  
Altın Gr. 795 795 7,91  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,16 22,20 0,23  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 0,15  
B. Petrol 75,35 75,35 0,93  
Seans Raporu 18:05
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