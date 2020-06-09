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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2020 19:10
GÜNCEL HABERLER



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2020
Karar Sayısı
2020/22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09.06.2020  
KARAR SAYISI : 2020/22
1.        Şirketimizin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
2.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği ve faaliyet raporunun işin gelişimi ile performansını ve Şirketimizin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
      
beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850345


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YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6418 8,6852 % 0,36  
Frank 7,1429 7,1859 % 1,18  
Riyal 1,8079 1,8170 % 0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 17,55  
Altın Gr. 375 375 4,74  
Cumhuriyet 2.431 2.461 26,40  
Tam 2.503 2.533 31,00  
Yarım 1.221 1.232 11,40  
Çeyrek 611 617 6,80  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 -0,08  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,47 40,47 -0,33  
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