***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 76.231.000 TL olan sermayesinin 133.404.250 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 57.173.250 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım süresi 01.03.2021 tarihinde başlamış ve 15.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelenB grubu payların toplam nominal değeri 2.009.227,979 TL olup kalan paylar, 18-19 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.A grubu payların toplam nominal değeri 1.208.526,643 TL olup kalan paylar, 18-19 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu 100. Yıl Bulvarı N99/90 9.Kat Ostim – Ankara adresinde satışa sunulacaktır.A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.ostimyatirim.com.tr adresinden ulaşacakları talep formunu doldurarak şirket merkezine mail (info@ostimyatirim.com.tr), faks (0312 385 24 19) veya adrese elden teslim edebilecektir. 1 TL nominal değerli A grubu payın satış fiyatı, B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da satışını takiben oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, Birincil Piyasa'da satışın tamamlandığı gün saat 13:30 'da hesaplanarak Şirket'in www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar bu fiyatı baz alarak pay bedelini T.C. Ziraat Bankası Ostim Bulvar Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR07 0001 0026 1906 3276 6350 20 IBAN nolu halka arz hesabına 19 Mart 2021 saat 17:00'ye kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcılara hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.Yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve satışı yapılacak kalan A grubu ve B grubu paylara ilişkin satış duyuruları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) http://www.kap.gov.tr, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin internet sitesi www.ostimyatirim.com.tr ve Yatırım Finansman Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesi www.yf.com.tr 'den ulaşılabilir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918418BIST