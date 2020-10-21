***OSV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.10.2020 13:39
***OSV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [OSV]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 22/10/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir. İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
İş Portföy Virtus Serbest (Döviz) Özel Fon
OSV
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882824
BIST
17:521.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:527,8225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:529,2893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:52485,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,01
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KARTN
|1.023,40
|1.756.154
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.882.210
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|KLGYO
|14,77
|680.023.328
|% -9,99
|
|VANGD
|9,91
|20.580.156
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|15.201.936
|% -9,98
|
|GARAN
|7,51
|1.395.274.779
|% 0,54
|
|TURSG
|6,21
|1.263.242.050
|% 1,14
|
|SISE
|6,99
|1.024.224.596
|% 0,14
|
|KARSN
|3,27
|971.030.242
|% 4,47
|
|ODAS
|3,42
|812.400.881
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|767.864.250
|% 9,74
|
|KARSN
|3,27
|971.030.242
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,98
|514.062.875
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|567.758.438
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|812.400.881
|% 0,59
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8178
|7,8225
|% -0,55
|
|Euro
|9,2784
|9,2893
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2702
|10,3217
|% 1,17
|
|Frank
|8,6261
|8,6780
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0795
|2,0900
|% -0,51
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|24,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,12
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem