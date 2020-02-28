***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OTKAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822382
BIST
10:04103.593
En Yüksek
|Değişim
|: -6,18%
|| -6.825,50
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
103.606
En Düşük
99.332
10:046,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:046,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:04327,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,57
|Açılış
|: 328,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OZBAL
|1,86
|48.793
|% 2,48
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|SEYKM
|8,89
|31.995
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|77.679
|% -20,00
|
|DGKLB
|1,52
|637.187
|% -20,00
|
|CRFSA
|4,56
|234.959
|% -20,00
|
|KUTPO
|7,00
|81.004
|% -20,00
|
|MNDRS
|1,52
|1.254.904
|% -20,00
|
|ASELS
|25,00
|1.377.991.922
|% -10,65
|
|PETKM
|3,74
|342.478.951
|% 0,00
|
|PGSUS
|57,90
|214.779.288
|% 0,00
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|180.893.221
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,22
|180.893.221
|% 0,00
|
|PETKM
|3,74
|342.478.951
|% 0,00
|
|ASELS
|25,00
|1.377.991.922
|% -10,65
|
|AVOD
|2,09
|90.313.991
|% 0,00
|
|GSDHO
|1,52
|56.351.569
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0265
|8,0668
|% 0,70
|
|Frank
|6,4367
|6,4755
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6612
|1,6695
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-8,03
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-1,60
|