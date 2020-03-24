OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.123.376
|% 10,00
|GLRYH
|2,20
|7.013.909
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.885.004
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|SUMAS
|8,47
|8
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5895
|7,6276
|% 0,50
|Frank
|6,6550
|6,6951
|% 0,28
|Riyal
|1,7320
|1,7407
|% -0,59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|31,79
|Altın Gr.
|329
|335
|7,07
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|13,85
|13,89
|0,59
|Gümüş Gr.
|2,90
|2,91
|0,12
|B. Petrol
|27,72
|27,72
|0,69
Seans Raporu
- 12:23XU100 Endeks 87, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 73 üstünde . İşlem hacmi 2, 735.00 milyon TL de
- 12:23LKMNH Yüzde 9.94 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 332 adet işlem
- 12:21SEKUR Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 294, 381 adet işlem
- 12:20LINK Yüzde 7.14 oranında artışla 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 594 adet işlem
- 12:19RYGYO Yüzde 7.14 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 773, 451 adet işlem