***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 10:00
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831620
BIST
14:1987.769
En Yüksek
|Değişim
|: 4,18%
|| 3.523,22
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:196,4872
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0734
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:197,0523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0123
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:19334,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 6,84
|Açılış
|: 334,55
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.154.129
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.225.086
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.960.718
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|8.680.469
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,35
|1.870.057
|% -0,56
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|YGYO
|0,35
|6.509.184
|% 0,00
|
|GARAN
|7,37
|583.004.224
|% 6,66
|
|ASELS
|22,16
|371.963.003
|% 6,54
|
|THYAO
|8,12
|355.877.557
|% 5,32
|
|YKBNK
|1,84
|137.904.942
|% 3,95
|
|ISFIN
|2,83
|129.280.572
|% 3,28
|
|GARAN
|7,37
|583.004.224
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,84
|137.904.942
|% 3,95
|
|ODAS
|1,22
|66.062.846
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,11
|59.501.901
|% 3,74
|
|ISFIN
|2,83
|129.280.572
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6115
|7,6497
|% 0,79
|
|Frank
|6,6326
|6,6726
|% -0,06
|
|Riyal
|1,7201
|1,7288
|% -1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.596
|38,99
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,97
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,14
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|1,17
|
Seans Raporu
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14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3278, 91 artarak (% 4.09 ) 83, 494
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