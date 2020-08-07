***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 11:02
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866492
BIST
10:531.013
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -21,08
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.012
10:537,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0940
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3226
En Düşük
7,2144
10:538,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0550
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:53485,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,18
|Açılış
|: 485,60
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,73
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|120.399
|% 9,85
|
|RTALB
|51,20
|72.260.995
|% 8,52
|
|GLRYH
|17,96
|15.881.786
|% 8,32
|
|HDFGS
|3,69
|7.117.206
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|265.932
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|357.368
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|582.397.081
|% -6,88
|
|ODAS
|2,06
|76.589.651
|% -2,83
|
|RTALB
|51,20
|72.260.995
|% 8,52
|
|KOZAL
|84,05
|68.272.056
|% -2,49
|
|HALKB
|4,95
|54.886.494
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,76
|582.397.081
|% -6,88
|
|ODAS
|2,06
|76.589.651
|% -2,83
|
|CEMAS
|1,37
|22.199.194
|% -8,67
|
|ALBRK
|1,29
|16.096.330
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,28
|15.419.616
|% -9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5674
|9,6153
|% 1,05
|
|Frank
|7,9912
|8,0393
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9454
|1,9551
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|0,40
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,20
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,40
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,00
|45,00
|-0,09
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