***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 10:48
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898096
BIST
12:271.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:277,3802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:279,0275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:27448,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,16
|Açılış
|: 448,87
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:27
|YESIL
|151,80
|93.174.729
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.317.281
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.580.663
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|457,20
|278.130.965
|% -5,81
|
|EKGYO
|2,53
|1.175.633.318
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|916.921.439
|% 1,08
|
|THYAO
|12,90
|882.219.857
|% 1,74
|
|OTKAR
|414,40
|723.104.328
|% -3,83
|
|KRDMD
|6,21
|618.799.802
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.175.633.318
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|916.921.439
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|557.018.600
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|157.687.592
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|618.799.802
|% 4,72
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3764
|7,3802
|% 0,44
|
|Euro
|9,0199
|9,0275
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0194
|10,0697
|% 0,85
|
|Frank
|8,3059
|8,3559
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9653
|1,9752
|% 0,68
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
|