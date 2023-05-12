***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 10:11
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OTKAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150693
BIST
11:124.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,33
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1219,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1221,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0585
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:121.265,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.265,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AVHOL
|25,54
|25.268.050
|% 9,99
|
|EDATA
|19,55
|9.002.738
|% 9,04
|
|CCOLA
|296,50
|244.030.082
|% 8,81
|
|ALFAS
|285,90
|293.930.610
|% 6,92
|
|PKART
|20,26
|3.346.536
|% 6,63
|
|ARSAN
|6,48
|3.445.390
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,87
|21.114.527
|% -6,36
|
|BOBET
|18,96
|42.414.679
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|THYAO
|134,40
|2.424.827.416
|% -1,39
|
|KCHOL
|97,20
|1.928.972.162
|% 0,62
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|TUPRS
|72,05
|1.309.219.785
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,45
|2.581.387.184
|% 2,48
|
|YKBNK
|11,95
|1.485.786.183
|% 3,64
|
|EKGYO
|5,94
|455.220.428
|% 0,17
|
|SKBNK
|2,45
|156.571.131
|% 0,41
|
|TSKB
|4,41
|272.944.610
|% -2,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5912
|19,6014
|% 0,28
|
|Euro
|21,5006
|21,5993
|% 1,10
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.637
|4.795
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.311
|2.383
|-42,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|