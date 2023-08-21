***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2023 10:00
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OTKAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187492
BIST
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14:037.655
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 141,97
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0327,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0917
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0329,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1916
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6653
En Düşük
29,1877
14:031.649,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.649,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler14:01
|EKSUN
|96,80
|903.074.145
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.133.121
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|660.232.096
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.994.648
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,30
|135.824.662
|% -4,87
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|THYAO
|254,90
|6.047.663.880
|% 1,39
|
|TUPRS
|134,40
|5.159.508.099
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,66
|3.186.256.255
|% -3,49
|
|SKBNK
|3,97
|681.949.322
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,42
|2.642.342.894
|% -3,02
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,04
|738.467.137
|% 5,00
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1592
|27,1652
|% 0,36
|
|Euro
|29,6420
|29,6644
|% 0,65
|
|Sterlin
|34,4961
|34,6691
|% 0,37
|
|Frank
|30,7456
|30,9308
|% 0,58
|
|Riyal
|7,2220
|7,2582
|% 0,34
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,63
|