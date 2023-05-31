***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
31.05.2023 18:11
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 7 : Sermaye 31/05/2023 31/05/2023 10842
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155093
BIST
18:054.887
En Düşük
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,44
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.868
En Yüksek
4.982
18:0520,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2335
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
18:0522,1509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1301
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
18:051.312,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 24,78
|Açılış
|: 1.311,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,88
|180.883.405
|% 10,00
|
|COSMO
|75,90
|11.354.395
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|197.220.239
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|59.653.199
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|703.063.773
|% 9,97
|
|MARKA
|13,90
|8.150.571
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,44
|87.447.406
|% -9,93
|
|ISKUR
|693.000,00
|2.073.600
|% -9,65
|
|KRGYO
|16,45
|28.279.235
|% -8,91
|
|GSRAY
|8,03
|562.554.242
|% -8,75
|
|THYAO
|143,80
|8.365.843.650
|% -2,18
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|TOASO
|214,50
|4.811.225.287
|% 3,62
|
|GARAN
|26,78
|3.721.047.547
|% -3,11
|
|YKBNK
|10,20
|5.223.631.809
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,15
|3.642.530.793
|% -3,88
|
|EKGYO
|7,11
|2.180.969.892
|% -3,92
|
|AKBNK
|15,80
|4.834.146.018
|% -3,48
|
|KOZAL
|23,02
|3.473.102.153
|% 7,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7222
|20,7354
|% 1,17
|
|Euro
|22,1433
|22,1602
|% 0,63
|
|Sterlin
|25,6076
|25,7360
|% 1,26
|
|Frank
|22,5994
|22,7356
|% 0,58
|
|Riyal
|5,5081
|5,5357
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,40
|
|Altın Gr.
|1.313
|1.313
|24,81
|
|Cumhuriyet
|9.087
|9.224
|104,00
|
|Tam
|9.033
|9.281
|104,47
|
|Yarım
|4.432
|4.582
|26,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.298
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,56
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,71
|0,45
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLSYN
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 259, 126 adet işlem
-
17:58KLSYN
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 224, 718 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TCELL, EKGYO
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 61 kaybederek (% -1.61 ) 4, 376
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, COSMO, CVKMD, KOPOL, AVHOL, GRTRK, KONKA, YESIL