***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
26.10.2022 18:16
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022
dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ekte pdf olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074435
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1895
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7403
En Düşük
18,4735
18:05999,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,62
|Açılış
|: 999,41
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,50
|26.069.173
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.081.838
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.881.752
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|104.048.247
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.176.649
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.785.195
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.122.373
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|86.993.431
|% -5,51
|
|OZRDN
|15,75
|35.199.391
|% -5,23
|
|THYAO
|98,80
|5.669.916.746
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.545.629.071
|% 1,68
|
|ASELS
|33,16
|3.252.339.301
|% 3,95
|
|SISE
|34,00
|2.885.343.149
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.726.876.020
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,56
|1.903.098.454
|% 0,66
|
|TSKB
|3,09
|1.121.329.721
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|747.602.719
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.545.629.071
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.645.308.253
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5946
|18,6036
|% 0,00
|
|Euro
|18,7303
|18,7403
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,5257
|21,6337
|% 1,17
|
|Frank
|18,7732
|18,8863
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|19,20
|
|Altın Gr.
|998
|998
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.702
|6.776
|18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.310
|9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BJKAS
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-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516