***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 0 0 2.396 59.798 50.074 99.423 149.497 283.554 283.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler6.880 92.543 -99.423 -6.880 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.294 1.294 1.294 10.601 10.601 164.336 164.336 176.231 176.231Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-70.000 -70.000 -70.000 -70.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-199 -199 -199 -199Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.586 0 -3.586 0 0 0 0 0 -3.586 12.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.997 66.678 0 0 0 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler7.092 157.244 -164.336 -7.092 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.155 -6.155 -6.155 -25.377 -25.377 351.592 351.592 320.060 0 320.060Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-72.000 -72.000 -72.000 -72.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.741 0 -9.741 0 0 0 0 0 -9.741 -12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.380 73.770 0 0 0 157.662 351.592 509.254 637.646 0 637.646Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI424.299 280.354Dönem Karı (Zararı)351.592 164.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler278.013 269.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 79.298 60.772Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.075 14.805Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.705 9.485Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.370 5.320Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler118.952 95.600Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.834 16.417Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,21 100.090 46.276Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.028 32.907Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler127.330 116.632Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -1.887 -3.977Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 129.217 120.609Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25.737 17.283Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.826 -26.099Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-34.826 -26.099Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-39.774 -12.182İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -39.774 -12.182Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-5.238 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-541 2.454Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-541 2.454Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-163.176 -116.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.105 -433.074Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 312.030Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varl 162.362Faali lişkin Ödemeler15 -65.971 olünün Elde Edilmesine Yönelik ran Varlıkların Alımından Kayn -148.124 -200.026Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.427.576 1.363.530Kredilerden Nakit Girişleri6 1.427.576 1.363.530Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.391.151 -1.394.191Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.391.151 -1.394.191Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.164 0Ödenen Temettüler-72.000 -70.000Ödenen Faiz-119.380 -103.342Alınan Faiz1.887 3.977YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.297 -50.157Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-28.592 -5.784NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.705 -55.941DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 173.017 228.958DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 222.722 173.017Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 222.722 173.017Ticari Alacaklar8 896.618 870.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 219.900 399.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 676.718 471.413Diğer Alacaklar470 304Türev Araçlar7 0 297Stoklar10 768.185 690.013Peşin Ödenmiş Giderler17 8.646 7.470Diğer Dönen Varlıklar17 46.003 60.923ARA TOPLAM1.942.644 1.802.481TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.942.644 1.802.481DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 147 0Ticari Alacaklar8 51.001 7.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 51.001 7.930Diğer Alacaklar874 707Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 56.162 13.305Maddi Duran Varlıklar12 129.072 107.603Kullanım Hakkı Varlıkları12 23.281 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 372.539 280.656Ertelenmiş Vergi Varlığı25 101.997 90.064TOPLAM DURAN VARLIKLAR735.073 500.265TOPLAM VARLIKLAR2.677.717 2.302.746KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 246.400 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar246.400 0Banka Kredileri236.856 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.544 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.509 207.281İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.509 207.281Banka Kredileri7.509 207.281Ticari Borçlar8 256.191 269.459İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 29.731 25.346İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 226.460 244.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 38.276 30.344Diğer Borçlar9 46.434 43.292Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 288.137 196.791Türev Araçlar7 1.100 0Devlet Teşvik ve Yardımları14 314 1.283Kısa Vadeli Karşılıklar15 147.505 104.281Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 12.520 10.443Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar134.985 93.838Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 5.881 15.409ARA TOPLAM1.037.747 868.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.037.747 868.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 547.940 500.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 547.940 500.266Banka Kredileri6 533.012 500.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.928 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 404.532 505.395Devlet Teşvik ve Yardımları14 1.392 1.124Uzun Vadeli Karşılıklar16 48.460 38.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 48.460 38.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.002.324 1.045.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.040.071 1.913.160ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar637.646 389.586Ödenmiş Sermaye18 24.000 24.000Sermaye Düzeltme Farkları18 52.743 52.743Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 -9.741 -3.586Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.741 -3.586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -9.741 -3.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.380 12.997Yabancı Para Çevrim Farkları-12.380 12.997Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 73.770 66.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 157.662 72.418Net Dönem Karı veya Zararı18 351.592 164.336TOPLAM ÖZKAYNAKLAR637.646 389.586TOPLAM KAYNAKLAR2.677.717 2.302.746Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.430.643 1.678.661Satışların Maliyeti19 -1.511.592 -1.085.704TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)919.051 592.957BRÜT KAR (ZARAR)919.051 592.957Genel Yönetim Giderleri20 -120.006 -91.886Pazarlama Giderleri20 -387.524 -285.053Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -59.061 -50.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 284.663 344.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -173.177 -278.826ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)463.946 231.412Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler541 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -2.454Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 39.774 12.182FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)504.261 241.140Finansman Gelirleri23 34.670 45.891Finansman Giderleri24 -192.577 -165.886SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)346.354 121.145Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.238 43.191Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -4.960 -632Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 10.198 43.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)351.592 164.336DÖNEM KARI (ZARARI)351.592 164.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları351.592 164.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 26 1,46500000 0,68500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.155 1.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.890 1.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.735 -365Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.735 -365Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.377 10.601Yabancı Para Çevrim Farkları-28.463 9.478Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3.086 1.123Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3.086 1.123DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.532 11.895TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)320.060 176.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları320.060 176.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817267BIST